قيمتها 20 مليون دولار.. هبة مالية قطرية للجيش!
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "تسلمت قيادة الجيش دفعة جديدة من الهبة المالية القطرية، وقيمتها 20 مليون دولار، مقدمة من أمير دولة قطر الشقيقة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى الجيش اللبناني، وذلك في إطار الدعم المتواصل للمؤسسة العسكرية، في ظل التحديات الراهنة".
وأكمل البيان: "سيصار إلى توزيع الهبة على العسكريين بالتساوي فور الانتهاء من الإجراءات الإدارية.
وشكر قائد الجيش العماد جوزاف عون هذه المبادرة القيمة، مؤكدا أنها تساهم في تخفيف وطأة الأزمة عن كاهل العسكريين".