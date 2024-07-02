هوكستين يلتقي لودريان في باريس غداً .. ولبنان محور المحادثات

بدورها نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر مطلعة قولها ان محادثات هوكستين ولودريان ستكون حول لبنان.

كما قالت مصادر مقرّبة من لودريان إنه "سيجتمع مجددًا بآموس هوكستين كما يفعل بانتظام".

وقال مصدران آخران إن هوكستين سيلتقي كذلك مستشارًا في الخلية الدبلوماسية في قصر الإليزيه وهي ، وفق ما اشارت "فرانس برس" خلية نشطة منذ أشهر مع وزارة الخارجية للعمل على تجنب حصول تصعيد عند الحدود الجنوبية للبنان .

وقال مساعد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان الأسبوع الماضي إن فرنسا التي تطلب "تنفيذ القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي"، تبقى "ملتزمة تمامًا الحؤول دون أي خطر تصعيد على الخط الأزرق والتوصل الى حل دبلوماسي". والخطّ الازرق يشكّل الحدود التي رسمتها الأمم المتحدة بين لبنان وإسرائيل.