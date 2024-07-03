موجة حر.. ما الذي ينتظرنا في أجواء الطقس؟

وتبقى الرطوبة عالية جدا ساحلا وفي المحيط ما يزيد من الشعور بالحرّ، وتتشكل سحب منخفضة وضباب على المرتفعات.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بطريقة محدودة، يوم السبت.

أمّا عن طقس الأيام المقبلة:

الخميس: قليل السحب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٥ و ٣٣ ساحلا وبين ١٨ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٨ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط شمالاً في الداخل.

الجمعة: قليل السحب والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٥ و ٣٣ ساحلا وبين ١٨ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٨ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط شمالاً في الداخل.