الحزب ينعي قائداً جديداً

نعى حزب الله في بيان له، الشهيد المجاهد القائد محمد نعمة ناصر "الحاج أبو نعمة" مواليد عام 1965 من بلدة حداثا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.