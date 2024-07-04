عبد المسيح: لانتداب قاض أرثوذكسي من ديوان المحاسبة لتسيير مرفق إدارة السير

كتب النائب أديب عبد المسيح على منصة "إكس": "هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، ما فيها تضل تشتغل بهيدي الطريقة أبدا، لا بقا تضحكوا على الناس و على حالكم. مع إحترامي لشخص الوزير و المحافظ يلي منحبه، ما فيه بقا يحمل مية بطيخة بإيده، هي هيئة مستقلة يعني مؤسسة أو شركة و بالتالي مطلوب انتداب شخص آخر لرئاستها بيفهم بالأرقام و الحسابات و الإدارة و متفرغ لها ١٠٠%. أطلب من دولة الرئيس ميقاتي والوزير مولوي انتداب أحد القضاة الأكفاء الارثوذكس من ديوان المحاسبة لتسيير هذا المرفق المتعثر. الضابط الجديد رئيس المصلحة جيد لكن رئاسة الهيئة ومجلسها بدو نفضة فورية وحتمية".