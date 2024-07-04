بهاء الحريري من الشمال: نتوقع تغييراً جذرياً في إيران سينعكس إيجاباً على المنطقة ككل

جدد الشيخ بهاء رفيق الحريري تأكيده بأنه قطع عهداً على نفسه بمواصلة مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الذى صنع الكثير من الإنجازات في حياته لنهضة لبنان وازدهاره، كما أنه دفع دماءه فداءً للوطن، الأمر الذى أدى إلى خروج الجيش السوري من لبنان.

واعتبر خلال استقباله لعدد كبير من الشخصيات والفاعليات الشمالية والوفود الشعبية من مختلف القطاعات في "منتجع ميرامار" بأن "المسار" الصحيح سيكون وحده الكفيل للوصول إلى الخلاص، واعداً بالعمل لإصلاح العديد من القطاعات في البلد.

متوجها إلى الوفود بالقول: "أنتم أهل طرابلس أهل الوفاء، فكيف لي أن لا أكون وفيا لكم؟".

وتوقع الحريري أن يحصل تغيير جذري في إيران، وأن يكون لهذا التغيير انعكاساَ إيجابياَ على المنطقة ككل، وقال: "علينا أن نكون على جهوزية تامة لهذا الأمر في حال حدوثه".

من ناحيتها، أكدت الوفود وقوفها إلى جانب الحريري، ودعمها الكامل له بانخراطه في المعترك السياسي، واستنكرت حملات التحريض التي تشن ضده، وتمنت عليه إقامة مشاريع مستدامة في منطقة الشمال لإنعاش الواقع الاقتصادي في المنطقة ككل، كذلك دعم القطاع الزراعي، كما دعته إلى إنشاء مراكز متخصصة لأصحاب الاحتياجات الخاصة ومكافحة التسرب المدرسي.

وعرضت الوفود مشكلة المباني المهددة بالسقوط في طرابلس نتيجة الإهمال المستشري، لا سيما الأثرية منها، متمنية عليه أن يكون هذا الملف ضمن خطته، خصوصاً أن أعداد المباني كبير جداً، وهذا الأمر يستدعي إيجاد فرق متخصصة لإدارة الأزمات والكوارث.

