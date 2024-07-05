سلسلة لقاءات لميقاتي في السراي.. إليكم التفاصيل

عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعين في السرايا اليوم، ضم الاول وزير الصحة فراس الأبيض ووزير الصناعة جورج بوشكيان والسيدين ايلي وانيس الشامي، فيما ضم الاجتماع الثاني وزير الصحة فراس الأبيض ووفدا من "الجمعية الطبية اللبنانية العالمية" برئاسة الدكتور وليد الأحمر.

بعد الاجتماعين، قال وزير الصحة: "الاجتماع الأول الذي عقدناه مع الرئيس ميقاتي كان مع "الجمعية الطبية اللبنانية العالمية" التي تضم جمعيات طبية عدة من كل انحاء العالم وتضم اطباء من اصل لبناني لديهم كل الحرص على استمرار العلاقة مع بلدهم الام وتقديم كل الدعم للقطاع الصحي في مختلف المجالات فيه. وخلال اللقاء، بحثنا في كيفية دعم المشاريع المشتركة مع القطاع الصحي اللبناني من اجل تقوية النظام الصحي فيه والافادة من خبراتهم، وقد اثنى الرئيس ميقاتي على جهودهم ومساعداتهم للبنان".

أضاف: "اما الاجتماع الثاني فخصص للبحث في كيفية التعاون والاستفادة من خبرات السيد ايلي الشامي الذي يمتلك شركة لتصنيع الادوية في أستراليا، وهي من اكبر الشركات في العالم، وبالمناسبة اكد الرئيس ميقاتي دعم الحكومة لاي مشروع صناعي استثماري، يمكن القيام به في لبنان من شأنه إيجاد فرص عمل للشباب اللبناني".

بدوره، قال رئيس "الجمعية الطبية اللبنانية العالمية" الدكتور وليد الأحمر في تصريح: "هدف زيارتنا الى لبنان هي من أجل عقد مؤتمر يشارك فيه عدد من الأطباء من خارج لبنان، وسيخصص للبحث في كيفية المساعدة، كما اننا سنضيئ خلاله على كافة الدعم المقدم من قبل الجمعية للبنان في المجالات الصحية والاستشفائية والتعليمية، كذلك سنطلع خلال هذا المؤتمر على الاحتياجات المطلوبة لتأمين المزيد من المساعدات للقطاع الصحي".

لقاءات أخرى

وإستقبل رئيس الحكومة الوزيرة السابقة زينه عكر وعرض معها الأوضاع العامة، كما اجتمع مع المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان وبحث معه الأوضاع الأمنية في البلاد.

