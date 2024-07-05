الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

الشيخ أحمد طالب: ما حصل مع بكركي هو سوء تفاهم والحوار مطلوب بين جميع الأطراف

2024-07-05 | 05:43
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الشيخ أحمد طالب: ما حصل مع بكركي هو سوء تفاهم والحوار مطلوب بين جميع الأطراف
الشيخ أحمد طالب: ما حصل مع بكركي هو سوء تفاهم والحوار مطلوب بين جميع الأطراف

اعتبر المفتي الجعفري الشيخ أحمد طالب أن "ما حصل مع بكركي هو سوء تفاهم ولا بد لجميع المكونات الموجودة في هذا البلد أن تتعايش مع بعضها البعض" مشيراً إلى أن "كلمة غبطة البطريرك حساسة وتوقيتها خاطىء لذا كان لا بد من موقف الشيخ علي الخطيب الذي أدى إلى تصويب الموقف وتصحيحه"

وأكد الشيخ أحمد طالب في إطلالة له ضمن برنامج الحدث "الحاجة في لبنان إلى التواصل والحوار الدائم"، وأضاف "موقف الاعتدال الذي نمثله يتلخص في حكمة اختيار التوقيت المناسب لأي قرار يتم اتخاذه، فالعدو يمارس أبشع الجرائم لذا من الحكمة أن يتأجل النقد والاتهام والمطالبة بأي شيء".

كما لفت طالب إلى أن "الحرب وقعت والمطالبة بإنهائها لن تحقق شيئاً وأنه من الوطنية والشهامة انتظار توقف المدافع وأصوات الحرب للانتقال إلى طاولة حوار، لكن أمام الحرب ليس من الحكمة توجيه أي موقف محرج وناقد يصب في مصلحة العدو"، مؤكداً "ضرورة التكاتف لتجاوز هذه الحرب"

وعن تفرد الحزب في اتخاذ القرارات، قال طالب "مسؤوليتنا ألا نكون منفردين في قرارات تخص جميع اللبنانيين، التفرد أمر غير مسموح به، ولكن هنالك أحداث على الصعيدين الامني والعسكري تفرض نفسها في بعض الأوقات ولا يكون هنالك مجال للتفاوض"

وفي ما يخص جبهة الجنوب أشار الشيخ أحمد طالب أن "الوضع لا يقل خطورة عن موضوع الارهابي الداعشي الذي وصل إلى الحدود، والذي تتطلب تكاتف جميع اللبنانيين حينها وهو ما يجب أن يحصل اليوم"

كما اعتبر أن "كل من لا يقبل بالحوار وغير مستعد للإستماع إلى الطرف الآخر يساهم في تدمير البلد"

وعن سلاح المقاومة، أشار طالب إلى أن "كل العالم مسلح وجميع الجهات تملك أسلحة دون استثناء، وأن كل إنسان يطالب بتجريد المقاومة من سلاحها مطالبته غير بريئة"

أما عن امكانية حدوث حوار بين القوات اللبنانية وحزب الله، أجاب طالب "يجب أن يدور حوار بين جميع الأطراف دون أحكام وشروط مسبقة وبالسياسة كل شيء ممكن يحصل"

وعن كلام محمد رعد، اعتبره الشيخ طالب "رد على جماعة "ما بيشبهونا" الذي يتضمن نوعاً من التجريح القوي"

وفي الختام أكد الشيخ طالب أنه "لا يمكن لأحد أن يتسلم لبنان وحده وحتى حزب الله، ولو أن المسيحيين اجتمعوا برعاية البطريرك واتفقوا على إسم موحد واتفقوا لأحرجوا الجميع خصوصاً ألا إرادة تعلو على الإرادة المسيحية في هذا الموضوع".

الشيخ أحمد طالب: ما حصل مع بكركي هو سوء تفاهم والحوار مطلوب بين جميع الأطراف

محليات

الحدث

بكركي

لبنان. الملف الرئاسي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
سفير المملكة يستقبل المنسقة الخاصة الجديدة لدى الأمم المتحدة في لبنان
من مقر السفارة الايرانية في بيروت.. مراسلة الجديد تواكب أجواء الدورة الثانية من الانتخابات

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024