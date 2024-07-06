الياس باسيل: الموارنة في لبنان لا يحيدون عن نهج مار يوحنا مارون والبطريرك الحويك .. ولا حل لازماتنا الا في الحوار

واضاف خلال برنامج الحدث مع سمر ابو خليل ان "الاسرائيلي يلعب بالكلمات حول موضوع وقف الحرب، ويعمل على اختيار القادة الفلسطينيين الاسرى ومن يخرج اولاً"، مشيراً الى ان الاسير مروان البرغوثي في حال خروجه من المعتقل ينهي التنسيق الأمني "ما يجعل من الضفة غزة اخرى".

وشدد باسيل على ان "أميركا تضغط من اجل اتمام الصفقة"، وقال ان "من هم في الدولة العميقة في اميركا انتبهوا ان الجيش الاسرائيلي يعكي لنفسه حجما أكبر مما هو فعلاً فهو اثبت انه لا يستطيع انقاذ نفسه في غزة ".

وقال: "معظم اللبنانيين لا يحبون اسرائيل ولكن لا يريدون محاربتها".

وتابع: "اذا خسرت اسرائيل في غزة كيف بالأحرى ما سيحل بها في معركتها مع حزب الله في حال الاجتياح البري للبنان".

واعتبر باسيل ان "نتنياهو يلعب على الانتخابات الأميركية و "انما اليد العليا دائماً لاميركا"، مضيفاً: "من يقول ان اميركا قادرة على منع اسرائيل من دخول لبنان معه حق".

واشار الى ان "لا حرب واسعة مع لبنان "، مشيراً الى ان محور المقاومة عسكريا قوي كثيراً وأوصل الأميركيين الى مكان يقدرون فيه انه اذا دخلت اسرائيل في حرب معه فان الكلفة ستكون كبيرة عليها .

وشدد باسيل على ان أميركا لا تريد حرباً واسعة خوفاً على اسرائيل التي ستنتهي قبل اوانها ان حصلت .

وقال: "من يحلم بدخول اسرائيل الى لبنان فهذا الأمر ضد البطريرك حويك"، وقال: "كلبنانيين عدوتنا اسرائيل التي تأخذ من ارضنا ومياهنا ولنا حقوقاً عندها ".

واضاف: "القول بان اسرائيل عدوة الشيعة وهم اذ ان اسرائيل عدوة لبنان "، مشددا على ان لا خلاص للبنان الا بالمواطنة .

واضاف: "نحن نبقى على خطى البطريرك الحويك ولبنان لن يُقسم كما ان دعاة الفدرالية فشلوا وقد وصلت معهم السخافة بالقول ان هناك فروقات ثقافية وعرقية بين اللبنانيين".

وتابع: "اللبنانيون هم انفسهم في الدم والثقافة وحتى في عاداتهم السيئة مثل اطلاق النار في الاعراس"، وقال: "نحن كلنا لبنانييون نفس الهوية واسرائيل عدوة لبنان ".

كما شدد على ان "الموارنة في لبنان لا يحيدون عن نهج مار يوحنا مارون والبطريرك الحويك".

واشار باسيل الى وجود تناقض عند بعض السياسيين في لبنان وقال: "يستعملونها كمطية"، وقال: "المعروف وفق القانون الدولي ان اي دولة محتلة تقاوم ومن يستطيع الحصول على سلاح يقاوم وبالتالي ما يقوم به حزب الله جزء منه مشروع وفق القانون الدولي واللبناني وهناك ما هو ارفع من البيان الوزاري اي يحق لاي كان الدفاع عن بلده وارضه والجيش اللبناني يقاوم".

وتابع:" الجيش اداة عسكرية للدولة وهو لا يعطى السلاح لانه فعال فهو ان اعطي السلاح اصبح خطراً على اسرائيل".

وتابع: "مصلحة اميركا بأن لا تطغى قوة الجيش اللبناني على الجيش الاسرائيلي ".

وفي موضوع الحوار والملف الرئاسي قال باسيل ان "الدستور هو نقطة الالتقاء بين السياسة والقانون وهو ليس لعبة ويوزع السلطة "، وتابع: "توزيع السلطة في لبنان غير صحيح "، مشدداً على ان الحوار هو الحل الوحيد لازماتنا .

وتابع ان الفراغ في قصر بعبدا مثل الفراغ الحكوي وفي مؤسسات الدولة .

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