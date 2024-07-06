الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

الياس باسيل: الموارنة في لبنان لا يحيدون عن نهج مار يوحنا مارون والبطريرك الحويك .. ولا حل لازماتنا الا في الحوار

2024-07-06 | 06:57
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الياس باسيل: الموارنة في لبنان لا يحيدون عن نهج مار يوحنا مارون والبطريرك الحويك .. ولا حل لازماتنا الا في الحوار
الياس باسيل: الموارنة في لبنان لا يحيدون عن نهج مار يوحنا مارون والبطريرك الحويك .. ولا حل لازماتنا الا في الحوار

​شدد المحامي في القانون الدولي الكاتب السياسي الياس باسيل على ان "لا يُنتظر من الاسرائيلي شيء مفيد الا تحت الضغط".

واضاف  خلال برنامج الحدث مع سمر ابو خليل ان "الاسرائيلي يلعب بالكلمات حول موضوع وقف الحرب، ويعمل على اختيار القادة الفلسطينيين الاسرى ومن يخرج اولاً"، مشيراً الى ان الاسير مروان البرغوثي في حال خروجه من المعتقل ينهي التنسيق الأمني "ما يجعل من الضفة غزة اخرى".

وشدد باسيل على ان "أميركا تضغط من اجل اتمام الصفقة"، وقال ان "من هم في الدولة العميقة في اميركا انتبهوا ان الجيش الاسرائيلي يعكي لنفسه حجما أكبر مما هو فعلاً فهو اثبت انه لا يستطيع انقاذ نفسه في غزة ".

وقال: "معظم اللبنانيين لا يحبون اسرائيل ولكن لا يريدون محاربتها".

وتابع: "اذا خسرت اسرائيل في غزة كيف بالأحرى ما سيحل بها في معركتها مع حزب الله في حال الاجتياح البري للبنان".

واعتبر باسيل ان "نتنياهو يلعب على الانتخابات الأميركية و "انما اليد العليا دائماً لاميركا"، مضيفاً: "من يقول ان اميركا قادرة على منع اسرائيل من دخول لبنان معه حق".

واشار الى ان "لا حرب واسعة مع لبنان "، مشيراً الى ان محور المقاومة عسكريا قوي كثيراً وأوصل الأميركيين الى مكان يقدرون فيه انه اذا دخلت اسرائيل في حرب معه فان الكلفة ستكون كبيرة عليها .

وشدد باسيل على ان أميركا لا تريد حرباً واسعة خوفاً على اسرائيل التي ستنتهي قبل اوانها ان حصلت .

وقال: "من يحلم بدخول اسرائيل الى لبنان فهذا الأمر ضد البطريرك حويك"، وقال: "كلبنانيين عدوتنا اسرائيل التي تأخذ من ارضنا ومياهنا ولنا حقوقاً عندها ".

واضاف: "القول بان اسرائيل عدوة الشيعة وهم اذ ان اسرائيل عدوة لبنان "، مشددا على ان لا خلاص للبنان الا بالمواطنة .

واضاف: "نحن نبقى على خطى البطريرك الحويك ولبنان لن يُقسم كما ان دعاة الفدرالية فشلوا وقد وصلت معهم السخافة بالقول ان هناك فروقات ثقافية وعرقية بين اللبنانيين".

وتابع: "اللبنانيون هم انفسهم في الدم والثقافة وحتى في عاداتهم السيئة مثل اطلاق النار في الاعراس"، وقال: "نحن كلنا لبنانييون نفس الهوية واسرائيل عدوة لبنان ".

كما شدد على ان "الموارنة في لبنان لا يحيدون عن نهج مار يوحنا مارون والبطريرك الحويك".
 

واشار باسيل الى وجود تناقض عند بعض السياسيين في لبنان وقال: "يستعملونها كمطية"، وقال: "المعروف وفق القانون الدولي ان اي دولة محتلة تقاوم ومن يستطيع الحصول على سلاح يقاوم وبالتالي ما يقوم به حزب الله جزء منه مشروع وفق القانون الدولي واللبناني وهناك ما هو ارفع من البيان الوزاري اي يحق لاي كان الدفاع عن بلده وارضه والجيش اللبناني يقاوم".

وتابع:" الجيش اداة عسكرية للدولة وهو لا يعطى السلاح لانه فعال فهو ان اعطي السلاح اصبح خطراً على اسرائيل".

وتابع: "مصلحة اميركا بأن لا تطغى قوة الجيش اللبناني على الجيش الاسرائيلي ".

وفي موضوع الحوار والملف الرئاسي قال باسيل ان "الدستور هو نقطة الالتقاء بين السياسة والقانون وهو ليس لعبة ويوزع السلطة "، وتابع: "توزيع السلطة في لبنان غير صحيح "، مشدداً على ان الحوار هو الحل الوحيد لازماتنا .

وتابع ان الفراغ في قصر بعبدا مثل الفراغ الحكوي وفي مؤسسات الدولة .
 
 
لمتابعة الحلقة كاملة : 
 

 
الياس باسيل: الموارنة في لبنان لا يحيدون عن نهج مار يوحنا مارون والبطريرك الحويك .. ولا حل لازماتنا الا في الحوار

محليات

الطائف

الياس باسيل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
تحضّروا.. تدابير سير الأحد في بيروت
البخاري لـ"الجديد" خلال لقائه الرئيس السابق ميشال سليمان: "الأصـالة التاريخيّة لرسـالة لبنان عمادها إيمـان شعبه بفلسفة معرفة العيشِ معاً"

اقرأ ايضا في محليات

معايدة من الرئيس الحريري: عسانا نستلهم العبر من هجرة النبيّ محمد
09:59

معايدة من الرئيس الحريري: عسانا نستلهم العبر من هجرة النبيّ محمد

كتب رئيس الحكومة السابق ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري على منصة اكس:

09:59

معايدة من الرئيس الحريري: عسانا نستلهم العبر من هجرة النبيّ محمد

كتب رئيس الحكومة السابق ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري على منصة اكس:

بهذه المنطقة.. إغلاق فرن بالشمع الأحمر والسبب "صحي و مزعج"
09:23

بهذه المنطقة.. إغلاق فرن بالشمع الأحمر والسبب "صحي و مزعج"

طلبت وزارة الصحة من محافظ بعلبك - الهرمل، إقفال أفران المدينة بالشمع الأحمر، بعدما تبيّن أنّ شروط السلامة العامة والنظافة غير متوفرة، إضافة إلى بيع الطحين المدعوم في السوق السوداء.

09:23

بهذه المنطقة.. إغلاق فرن بالشمع الأحمر والسبب "صحي و مزعج"

طلبت وزارة الصحة من محافظ بعلبك - الهرمل، إقفال أفران المدينة بالشمع الأحمر، بعدما تبيّن أنّ شروط السلامة العامة والنظافة غير متوفرة، إضافة إلى بيع الطحين المدعوم في السوق السوداء.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024