رداً على العدوان على القرى الجنوبية.. الحزب يستهدف مواقع عسكرية!

الثاني: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدتي ‏الناقورة وعيتا الشعب، قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية يوم الأحد 07-07-2024، المواقع ‏العسكرية في ليمان بصلية من صواريخ الكاتيوشا".‏

"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة ‏معروب، قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية يوم الأحد 07-07-2024 مقر قيادة الفرقة 91 ‏المستحدث في ثكنة إييليت بعشرات صواريخ الكاتيوشا".‏