اعتديا على صاحب محل للصيرفة في زوق مكايل وسرقا مبلغا من المال
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن مسلحين دخلا عصر اليوم محلاً للصيرفة في زوق مكايل - كسروان، وسرقا مبلغ 20 مليون ليرة لبنانية والهاتف الخلوي لصاحب المحل.
وبحسب الوكالة فقد حاول المسلحان أخذ مفتاح الخزنة لسرقة مبالغ مالية منها، فحصل تضارب بين صاحب المحل والسارقين، اللذين أقدما على ضربه على رأسه بأعقاب مسدسيهما فأصاباه بجروح مختلفة، وفرا إلى جهة مجهولة.
ونقل صاحب المحل بواسطة الصليب الأحمر إلى مستشفى "سان جون" في جونيه، فيما حضرت القوى الأمنية والأدلة الجنائية، وبوشرت التحقيقات لمعرفة هوية السارقين.