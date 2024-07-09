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مكاري: موضوع المدرسة الحربية قيد البحث ومجلس الوزراء سيقوم باتصالات مع وزير الدفاع وقائد الجيش لتقريب وجهات النظر واذا وصلنا الى نتيجة تعقد جلسة لمجلس الوزراء سريعاً ويتخذ القرار الملائم
2024-07-09 | 12:13
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مكاري: موضوع المدرسة الحربية قيد البحث ومجلس الوزراء سيقوم باتصالات مع وزير الدفاع وقائد الجيش لتقريب وجهات النظر واذا وصلنا الى نتيجة تعقد جلسة لمجلس الوزراء سريعاً ويتخذ القرار الملائم
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