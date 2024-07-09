نصر الله: المقاومة في لبنان ماضية في ما بدأته في 8 تشرين الأول حتى نصل إلى الهدف الذي نتطلع إليه في جميع جبهات الإسناد ولا يمكن أن نتراجع عن موقفنا وقتالنا في هذه المعركة