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محليات

ميقاتي رأس اجتماعين ماليين في السراي

2024-07-10 | 07:03
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ميقاتي رأس اجتماعين ماليين في السراي
ميقاتي رأس اجتماعين ماليين في السراي

رأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، إجتماعين ماليين في السرايا اليوم، الاول شارك فيه وزير المالية يوسف الخليل، المدير العام لوزارة المالية الدكتور جورج معراوي ومستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس، وخصص الاجتماع لبحث موضوع الموازنة.

أما الاجتماع الثاني فشارك فيه وزير المالية، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، والمدير العام لوزارة المالية الدكتور جورج معراوي وخصص الاجتماع لاستكمال البحث في  اوضاع الموظفين وتعديل الرواتب والاجور .

واستقبل رئيس الحكومة النائب فيصل كرامي وعرض نعه الاوضاع الراهنة.

واستقبل رئيس الحكومة رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية  محمد درغام يرافقه المستشار القانوني للاتحاد محمد نبوه.

بعد اللقاء قال درغام:" تناول البحث موضوع إنشاء خزان مياه بسعة 5500  متر مكعب لتوصيل المياه للسكان ضمن نطاق بلديتي الغبيري وبيروت، وقد زودنا الرئيس ميقاتي بتوجيهاته لإنجاز هذا المشروع".
ميقاتي رأس اجتماعين ماليين في السراي

محليات

نجيب ميقاتي

السراي الحكومي

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