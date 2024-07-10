ميقاتي رأس اجتماعين ماليين في السراي

رأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، إجتماعين ماليين في السرايا اليوم، الاول شارك فيه وزير المالية يوسف الخليل، المدير العام لوزارة المالية الدكتور جورج معراوي ومستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس، وخصص الاجتماع لبحث موضوع الموازنة.