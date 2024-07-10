نصر الله: إذا حصل اتفاق على وقف إطلاق النار جبهتنا ستوقف إطلاق النار بلا نقاش

أهالي بلدة الهبارية يناشدون فرق الإطفاء للسيطرة على الحرائق التي اندلعت في المنطقة

أهالي بلدة الهبارية يناشدون فرق الإطفاء للسيطرة على الحرائق التي اندلعت في المنطقة

أهالي بلدة الهبارية يناشدون فرق الإطفاء للسيطرة على الحرائق التي اندلعت في المنطقة

مصادر دبلوماسية للجديد: لقاءات هوكستين في باريس يواكبها حراك دبلوماسي في حارة حريك حول التمديد لقوات اليونيفيل في الاسابيع المقبلة من دون حصول ازمة امنية جديدة