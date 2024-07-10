نصر الله: إذا حصل اتفاق على وقف إطلاق النار جبهتنا ستوقف إطلاق النار بلا نقاش

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أهالي بلدة الهبارية يناشدون فرق الإطفاء للسيطرة على الحرائق التي اندلعت في المنطقة
أهالي بلدة الهبارية يناشدون فرق الإطفاء للسيطرة على الحرائق التي اندلعت في المنطقة
مصادر دبلوماسية للجديد: لقاءات هوكستين في باريس يواكبها حراك دبلوماسي في حارة حريك حول التمديد لقوات اليونيفيل في الاسابيع المقبلة من دون حصول ازمة امنية جديدة
مصادر دبلوماسية للجديد: لقاءات هوكستين في باريس يواكبها حراك دبلوماسي في حارة حريك حول التمديد لقوات اليونيفيل في الاسابيع المقبلة من دون حصول ازمة امنية جديدة
معلومات الجديد: حساسية الوضع الأمني ستؤدي الى تجديد تقني لنصّ التمديد لقوات اليونيفيل من دون اي تغيير فيه
معلومات الجديد: حساسية الوضع الأمني ستؤدي الى تجديد تقني لنصّ التمديد لقوات اليونيفيل من دون اي تغيير فيه
مصادر الخماسية للجديد: الطابة اصبحت في ملعب اللبنانيين مع استمرار اللجنة بتقديم دعمها متى دعت الحاجة اي انها في حالة on call
مصادر الخماسية للجديد: الطابة اصبحت في ملعب اللبنانيين مع استمرار اللجنة بتقديم دعمها متى دعت الحاجة اي انها في حالة on call
مصادر الخماسية للجديد: المبادرة الاخيرة للمعارضة لم تكن منسّقة معها ولكن اللجنة كانت تعلم بأن مجموعة من النواب يحضّرون لمبادرة حوار وكل مبادرات الحوار مرحب بها
مصادر الخماسية للجديد: المبادرة الاخيرة للمعارضة لم تكن منسّقة معها ولكن اللجنة كانت تعلم بأن مجموعة من النواب يحضّرون لمبادرة حوار وكل مبادرات الحوار مرحب بها
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