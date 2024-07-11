ميقاتي: خلال اتصال اجريته مع رئيس مجلس الوزراء العراقي بحثنا ملف استمرار تزويد لبنان بالنفط العراقي والالتزامات المالية المترتبة عن ذلك وتوافقنا على استمرار هذا الدعم مما سيساعد في حل الازمة المستجدة