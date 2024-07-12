بوحبيب: أمن جنوب لبنان يعتمد على التنفيذ الكامل والشامل للقرار 1701

أكد وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، في مقابلة حصريّة مع موقع "المونيتور" خلال زيارته لواشنطن، على أهميّة الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة في ظل التوتّر المتصاعد في جنوب لبنان والشرق الأوسط، وشدد على ضرورة الحوار والتهدئة، مشيراً إلى أن أمن جنوب لبنان يعتمد على التنفيذ الكامل والشامل للقرار ١٧٠١ كما يعتمد على دعم الجيش اللبناني، ولاحقاً على إبرام اتفاق نهائي حول الحدود الجنوبية.