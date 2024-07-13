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محليات

هل تتوقف خدمة الإنترنت تدريجياً؟!

2024-07-13 | 08:25
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هل تتوقف خدمة الإنترنت تدريجياً؟!
هل تتوقف خدمة الإنترنت تدريجياً؟!

مع تراكم الأعطال تجد "أوجيرو" نفسها عاجزة عن إصلاحها بسبب نفاد الأموال وعدم تسلّم الهئية الأموال المقرّة لها في موازنة 2024، إنّنا حتما ذاهبون إلى توقّف تدريجيّ لأعمال الصيانة والتشغيل للشبكة الوطنية، فهل من مجيب في الوزارات المعنيّة".

هذه التغريدة لمدير عام "أوجيرو" عماد كريدية جاءت إثر مراجعات كثيرة من مواطنين تسأل عن سبب انقطاع الإنترنت في بعض المناطق. وقد شهدت العديد من المناطق اللبنانية أعطالاً في الإنترنت، وآخرها عطل في سنترال رأس بيروت أثّر على "سيرفيرات" سنترالات مناطق عدّة، قبل أن يتمّ إصلاحه، وفق ما أكّدت مصادر "أوجيرو" لـ"النهار".

 

وإذ كشفت أنّ الهيئة تسلّمت جزءاً من المبلغ المخصّص لها في موازنة 2024 منذ 6 أشهر، أوضحت أنّه على الرغم من المراجعات التي قامت بها مع المعنيين لم تحصل الهيئة على المبلغ المتبقّي، وتالياً فإن توقف الإنترنت عن غالبية اللبنانيين بات قاب قوسين. توازياً، يبدو أنّ موظّفي "أوجيرو" على أعتاب إعلان الإضراب الذي لوّحت به في المؤتمر الصحافيّ الأخير الذي عقدته نقابة موظفي "أوجيرو"، في حال لم يستجب المعنيون لمطالبهم. وأكّدت المصادر، أنّه حتّى اليوم لم يحصل الموظفون على غلاء المعيشة الذي طالبوا به، وأتى عدم وجود مبالغ للصيانة ليزيد الطين بلّة.

 
هل تتوقف خدمة الإنترنت تدريجياً؟!

محليات

إنترنت

أوجيرو

عماد كريدية

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