هل تتوقف خدمة الإنترنت تدريجياً؟!

هذه التغريدة لمدير عام "أوجيرو" عماد كريدية جاءت إثر مراجعات كثيرة من مواطنين تسأل عن سبب انقطاع الإنترنت في بعض المناطق. وقد شهدت العديد من المناطق اللبنانية أعطالاً في الإنترنت، وآخرها عطل في سنترال رأس بيروت أثّر على "سيرفيرات" سنترالات مناطق عدّة، قبل أن يتمّ إصلاحه، وفق ما أكّدت مصادر "أوجيرو" لـ"النهار".



وإذ كشفت أنّ الهيئة تسلّمت جزءاً من المبلغ المخصّص لها في موازنة 2024 منذ 6 أشهر، أوضحت أنّه على الرغم من المراجعات التي قامت بها مع المعنيين لم تحصل الهيئة على المبلغ المتبقّي، وتالياً فإن توقف الإنترنت عن غالبية اللبنانيين بات قاب قوسين. توازياً، يبدو أنّ موظّفي "أوجيرو" على أعتاب إعلان الإضراب الذي لوّحت به في المؤتمر الصحافيّ الأخير الذي عقدته نقابة موظفي "أوجيرو"، في حال لم يستجب المعنيون لمطالبهم. وأكّدت المصادر، أنّه حتّى اليوم لم يحصل الموظفون على غلاء المعيشة الذي طالبوا به، وأتى عدم وجود مبالغ للصيانة ليزيد الطين بلّة.