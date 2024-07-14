بالصورة - "أبو سمرا" شهيد الضاحية الجنوبية

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
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أشاد الشيخ بهاء رفيق الحريري بدور المملكة العربية السعودية التي صانت لبنان ووقفت الى جانبه وقدمت له دعمها في المجالات كافة، بحيث كان لها الفضل الكبير في انهاء الحرب اللبنانية، من خلال رعايتها لاتفاق الطائف واحتضانها لجميع المسؤولين اللبنانيين، كما كان لها دورا أساسيا على الصعيدين المالي والاقتصادي، عبر الودائع التي وضعتها في مصرف لبنان، وجلب الاستثمارات الهامة للبلد.