هيئة ادارة السير تعلن عن آلية تتعلق بتسجيل السيارات التي يفوق عمرها 30 عاماً

اعلنت هيئة ادارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات - عن آلية تسجيل السيارات التي يفوق عمرها 30 عاماً وهي:



أولاً: تسعير السيارات بعد الكشف عليها وذلك في المركز الرئيسي في الدكوانة حصراً.



ثانياً: متابعة عملية التسجيل في القسم أو الفرع حسب ملف كل سيارة.



وذلك من خلال حجز موعد مسبق على موقع الهيئة، علماً أن المواعيد ستكون متوفرة كل يوم ثلاثاء وأربعاء وخميس اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً وفقاً للقدرة الاستيعابية اليومية لكل قسم.



كما يهّم للمصلحة إعلام جميع المواطنين أن الخدمات التالية:



معاملة التوقيف عن السير في قسم السيارات السياحة الخصوصية في الدكوانة.

تجديد رخص النقل في قسم الشحن الخصوصي.



أصبحوا بحاجة لأخذ موعد مسبق على موقع الهيئة