نصرالله: يجب أن لا نسمح لأحد بالفتنة

أشار أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله، مساء اليوم الاثنين، إلى أن "يوم الاربعاء هو يوم موحد لاحياء عاشوراء".





وأضاف، في كلمة له خلال إحياء الليلة التاسعة من مراسم عاشوراء، "تركنا للاخوة في مختلف البلدات في الجنوب حرية تنظيم المسيرات حسب ما يرونه مناسبًا نظرًا للظروف الامنية".



واعتبر نصرالله، أن "الشهيد سمير قباني "أبو سمرا" هو شهيد منع الفتنة وشهيد وحدة الصف".



وتابع، "الاشكال في حي ماضي ليس بين حزب الله وحركة أمل والأخ المجاهد العزيز سمير قباني تصدى لمعالجة الإشكال".



واستكمل، "اليوم أمل وحزب الله سويًا في كفركلا في مراسم تشييع الشهداء ويجب أن لا نسمح لأحد بالفتنة".



وقال نصرالله: "كل من يريد أن يوقظ الفتنة ألعنوه خصوصًا في هذه المرحلة التي نعيش فيها في معركة طوفان الأقصى وتحديات داخلية وإقليمية".