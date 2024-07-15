بالفيديو - جعجع يراقص ستريدا في حفل زفاف

صدر عن المقاومة الإسلامية البيان التالي: "ورداً على ‏‏‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً المجزرة ‏‏المروعة التي أقدم عليها العدو في مدينة بنت جبيل وأدت لاستشهاد مدنيين، قصف مجاهدو ‏المقاومة ‏‏الإسلامية كريات شمونة (قرية الخالصة) بعشرات صواريخ الفلق والكاتيوشا"