بالفيديو - جعجع يراقص ستريدا في حفل زفاف

فيديو يظهر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وهو يراقص زوجته النائبة ستريدا في حفل زفاف. pic.twitter.com/0HNOxEFt2T
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) July 15, 2024
فيديو يظهر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وهو يراقص زوجته النائبة ستريدا في حفل زفاف. pic.twitter.com/0HNOxEFt2T
صدر عن المقاومة الإسلامية البيان التالي: "ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً المجزرة المروعة التي أقدم عليها العدو في مدينة بنت جبيل وأدت لاستشهاد مدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية كريات شمونة (قرية الخالصة) بعشرات صواريخ الفلق والكاتيوشا"