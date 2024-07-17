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محليات

اللواء ابراهيم في عاشوراء: ذهبوا وبقيت وستبقى عصي على النسيان

2024-07-17 | 01:44
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اللواء ابراهيم في عاشوراء: ذهبوا وبقيت وستبقى عصي على النسيان
اللواء ابراهيم في عاشوراء: ذهبوا وبقيت وستبقى عصي على النسيان

في ذكرى عاشوراء كتب اللواء عباس ابراهيم عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي:

" سيدي بيوم المجد نقول. 
‏ها أنت تخرج بكلمات الحق. لا تهادن ولا تبايع. 
‏ها أنت نزرع في الأرض طهر دمك ولم يتركوا الأطفال والنساء
‏ها أنت خيمتك السماء. فلا خيمة تأوي ولا ماء يسقى 
‏خرجت بالحق فخرجوا بالسيف 
‏انتصرت على الموت ولم نزل نتوارث نصرك مجدا وعزا وانتصارات 
‏في هدي نور سراجك المشحون بدمك نسير مهما بلغت عتمة الزمان 
‏سيدي ذهبوا وبقيت وستبقى عصي على النسيان. 
‏هو مصير كل ظالم مهما عتى وتجبر 
‏ويكفي انك قلت. 
‏أمثلي يبايع مثلك" .
‏⁧‫#عاشوراء‬⁩ ⁧‫#سيد_الشهداء
اللواء ابراهيم في عاشوراء: ذهبوا وبقيت وستبقى عصي على النسيان

محليات

اللواء عباس ابراهيم

لبنان

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