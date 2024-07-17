اللواء ابراهيم في عاشوراء: ذهبوا وبقيت وستبقى عصي على النسيان
في ذكرى عاشوراء كتب اللواء عباس ابراهيم عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي:
" سيدي بيوم المجد نقول.
ها أنت تخرج بكلمات الحق. لا تهادن ولا تبايع.
ها أنت نزرع في الأرض طهر دمك ولم يتركوا الأطفال والنساء
ها أنت خيمتك السماء. فلا خيمة تأوي ولا ماء يسقى
خرجت بالحق فخرجوا بالسيف
انتصرت على الموت ولم نزل نتوارث نصرك مجدا وعزا وانتصارات
في هدي نور سراجك المشحون بدمك نسير مهما بلغت عتمة الزمان
سيدي ذهبوا وبقيت وستبقى عصي على النسيان.
هو مصير كل ظالم مهما عتى وتجبر
ويكفي انك قلت.
أمثلي يبايع مثلك" .
#عاشوراء #سيد_الشهداء