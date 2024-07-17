اللواء ابراهيم في عاشوراء: ذهبوا وبقيت وستبقى عصي على النسيان

في ذكرى عاشوراء كتب اللواء عباس ابراهيم عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي:

" سيدي بيوم المجد نقول.

‏ها أنت تخرج بكلمات الحق. لا تهادن ولا تبايع.

‏ها أنت نزرع في الأرض طهر دمك ولم يتركوا الأطفال والنساء

‏ها أنت خيمتك السماء. فلا خيمة تأوي ولا ماء يسقى

‏خرجت بالحق فخرجوا بالسيف

‏انتصرت على الموت ولم نزل نتوارث نصرك مجدا وعزا وانتصارات

‏في هدي نور سراجك المشحون بدمك نسير مهما بلغت عتمة الزمان

‏سيدي ذهبوا وبقيت وستبقى عصي على النسيان.

‏هو مصير كل ظالم مهما عتى وتجبر

‏ويكفي انك قلت.

‏أمثلي يبايع مثلك" .

‏⁧‫#عاشوراء‬⁩ ⁧‫#سيد_الشهداء