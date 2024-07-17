ريحان: محاولة اغتيال ترامب قد تتكرر

وتساءل ريحان في إطلالة له ضمن برنامج الحدث: "هل الحزب مستعد أن يقدم لهوكستين أي ورقة وبات من الواضح أن فريق بايدن سيغادر بعد اسابيع؟"، لافتاً أن "حظوظ بايدن بالفوز في الانتخابات الأميركية أصبحت اضعف بكثير، ومحاولة الاغتيال أعطت ترامب صورة الرئيس القوي الذي يستطيع قيادة الولايات المتحدة".

وقال: "الرصاصة أصابت بايدن ولم تصب ترامب"، مضيفاً: " الدول التي تربطها علاقة قوية بالولايات المتحدة أصبح لديها قناعة أن ترامب سيكون الرئيس، والخيار بين ترامب وبايدن يجعل الناخب الأميركي في مأزق"

أما عن العلاقة بين ترامب وإيران، أشار ريحان إلى أن: " ترامب ليس رجل حروب بل يريد الصفقات ويحاول البحث عن أفضل صفقة مع إيران التي تنظر إلى الخارج من خلال وضعها الداخلي".

وعن الرد الإيراني على استهداف القنصلية، وصفه ريحان بأنه "مشهد يراعي المصالح الأميركية" .

أما في ما يتعلق بمحاولة اغتيال ترامب، ذكر ريحان أن "ترامب يتعرض إلى محاولة لتشويه صورته في الفترة الماضية، وفي حدا اعتبر إنه إذا ما قادرين نزيح بايدن منزيح ترامب.". مضيفاً "محاولة الإغتيال قد تتكرر".

وعن قدرة حماس العسكرية، لفت ريحان أنها "لا تزال موجودة لدى حماس وحرب العصابات لا تحتاج إلى إمكانيات كبيرة بل يمكن خوضها بإمكانيات متواضعة، إنما الملف الإنساني هو ما يضغط على حماس"

ولفت: "المزاج العام في غزة لا يزال يؤيد حماس ولكن هناك طاقة للتحمل"

كحما أضاف، "التفكك المجتمعي بين فتح وحماس كان موجوداً، واليوم الحرب تضغط في هذا الإطار، والشرخ الحاصل مؤذي للحرب الفلسطينية ولا يمكنه أن يستمر في حال الذهاب إلى مفاوضات"