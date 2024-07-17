هدوء حذر يسود جبهة الجنوب تزامناً مع إحياء ذكرى عاشوراء في لبنان

اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، أن "ليل 16 - 17 /7 /2024، أثناء محاولة دورية من الجيش توقيف 16 سوريا داخل سيارة رباعية الدفع بعد دخولهم الأراضي اللبنانية خلسة في بلدة الشيخ- لار في عكار، حاول السائق (و.ش.) الفرار من الدورية ما أدى إلى انقلاب السيارة، ونقل من بداخلها إلى مستشفيات المنطقة للمعالجة، وما لبث السائق وأحد الجرحى أن فارقا الحياة. وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

