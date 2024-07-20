ليلة حامية جداً في الجنوب اللبناني.. وآخر المعطيات ينقلها موفدنا مباشرة

وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى العراق في زيارة رسمية تلبية لدعوة رئيس الحكومة العراقية محمد شيّاع السوداني.

ويرأس رئيس الحكومة وفدا يضم وزراء الصناعة جورج بوشيكيان، الزراعة عباس الحاج حسن، الاشغال العامة والنقل علي حمية والطاقة وليد فياض، سفير لبنان في العراق علي حبحاب، رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (ايدال) مازن سويد، ونائب المدير العام لامن الدولة العميد حسن شقير.