ميقاتي في العراق على رأس وفد.. من يضمّ؟

أوضح عضو تكتل "الجمهورية القوية"، النائب غسان حاصباني، وهو عضو لجنة المعارضة التي تتولى عرض "خريطة الطريق" على ممثلين عن الكتل النيابية (وتضم أيضاً النواب: إلياس حنكش، ميشال الدويهي وبلال الحشيمي)، أنه "في أول تواصل مع حركة أمل وحزب الله طلبا أن يتم تحديد موعد بعد انتهاء ذكرى عاشوراء، وقد تواصلنا معهما بعد ذلك على أساس أن نلتقي ممثلين عنهما خلال لقاء مشترك معهما، بعدها قررا أن يكون هناك لقاءان منفصلان، وكانا يحددان مواعيد ويعودان فيؤجلانها، وتم تحديد موعد مبدئي ثم تم التراجع عنه مؤخراً"، معتبراً في تصريح لـ "الشرق الأوسط" أنه من الواضح أنهما لا يريدان الجلوس معنا.