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محليات

ميقاتي في العراق على رأس وفد.. من يضمّ؟

2024-07-21 | 02:39
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ميقاتي في العراق على رأس وفد.. من يضمّ؟
ميقاتي في العراق على رأس وفد.. من يضمّ؟

وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى العراق في زيارة رسمية تلبية لدعوة رئيس الحكومة العراقية محمد شيّاع السوداني.
ويرأس رئيس الحكومة وفدا يضم وزراء الصناعة جورج بوشيكيان، الزراعة عباس الحاج حسن، الاشغال العامة والنقل علي حمية والطاقة وليد فياض، سفير لبنان في العراق علي حبحاب، رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (ايدال) مازن سويد، ونائب المدير العام لامن الدولة العميد حسن شقير.

وكان في استقبال الرئيس ميقاتي في مطار بغداد الدولي نائب رئيس الوزراء ووزير النفط العراقي حيان عبد الغني.
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محليات

نجيب ميقاتي

العراق

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