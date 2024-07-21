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محليات

بالصور - إستقبال رسمي ومحادثات موسّعة.. السوداني إلتقى ميقاتي في بغداد

2024-07-21 | 03:27
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بالصور - إستقبال رسمي ومحادثات موسّعة.. السوداني إلتقى ميقاتي في بغداد
بالصور - إستقبال رسمي ومحادثات موسّعة.. السوداني إلتقى ميقاتي في بغداد

إستقبل رئيس الحكومة العراقية محمد شيّاع السوداني رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مقر رئاسة الحكومة في بغداد قبل ظهر اليوم.

وقد اقيمت للرئيس ميقاتي فور وصوله مراسم الاستقبال الرسمية، حيث استقبله الرئيس السوداني واستعرضا حرس الشرف.وعزفت الموسيقى النشيد الوطني اللبناني ثم النشيد الوطني العراقي، ثم صافح الرئيسان اعضاء الوفدين اللبناني والعراقي.
بعد ذلك عقدت المحادثات الموسّعة وشارك فيها عن الجانب اللبناني وزير الصناعة جورج بوشيكيان، وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية وزير الطاقة والمياه وليد فياض، سفير لبنان في العراق علي حبحاب،رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان(ايدال)مازن سويد،ونائب المدير العام لامن الدولة العميد حسن شقير.
وشارك عن الجانب العراقي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط حيان عبد الغني،وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بنكين ريكاني، وزير الزراعة عباس جبر المالكي، وزير الصناعة والمعادن خالد بتال،رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية، وكيل جهاز المخابرات الوطني العراقي وقاص محمد،القائم باعمال السفارة العراقية في بيروت أمين نصراوي.
ويلي المحادثات الموسعة اجتماع ثنائي الرئيسين ميقاتي والسوداني يليه لقاء صحافي.
 
 
بالصور - إستقبال رسمي ومحادثات موسّعة.. السوداني إلتقى ميقاتي في بغداد

محليات

نجيب ميقاتي

بغداد

محمد شيّاع السوداني

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