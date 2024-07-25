الأخبار: مُسيّرات تصوّر التفاصيل واستخبارات تكشف المستور

كتبت صحيفة "الأخبار": إذا كان نجاح حزب الله في اختراق منظومات الكشف والاعتراض فوق حيفا والجولان قد انطوى على رسائل عملياتية وردعيّة، فإنّ نجاحه مجدداً في القيام بمسح معلوماتي مفصّل لقاعدة «رامات ديفيد» التابعة لسلاح الجوّ في شمال فلسطين المحتلة، أشدّ وقعاً وأبلغ دلالة في رسائله ومفاعيله لدى مؤسسات التقدير والقرار في كيان العدوّ. فقد أظهر المسح الذي تضمّنه الفيديو الذي نشره الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية، أمس، القدرة على الاستهداف الدقيق لكل نقطة ومنشأة في قلب القاعدة، بدءاً من المدارج الى الطائرات وأماكن سكن الطيارين ومخازن الذخائر… ويحمل هذا الكشف، في المضمون والتوقيت، رسائل ستكون حاضرة لدى الجهات المهنية والسياسية، إضافة الى رسائل متصلة بالتطورات الميدانية والسياسية، وفي مقدّمها زيارة رئيس وزراء العدوّ بنيامين نتنياهو للولايات المتحدة، والاعتداء الإسرائيلي على ميناء الحديدة وما يحمله من مؤشرات إزاء تصعيد المواجهة.