وفد عائلة الإمام الصدر التقى بوغدانوف في موسكو وسلّمه مستندات خاصة بملف القضية
التقى نجلا عائلة الإمام موسى الصدر السيد صدر الدين الصدر والسيدة مليحة الصدر واللجنة الرسمية لمتابعة قضية الإمام الصدر (القاضي حسن الشامي والمحامي الدكتور جوزيف غزالة) يرافقهم الإعلامي فادي بودية مع المبعوث الخاص للرئيس بوتين إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور ميخائيل بوغدانوف بحضور سفير روسيا في بيروت الدكتور الكسندر روداكوف في العاصمة الروسية.
وناقش المجتمعون ملف قضية الامام موسى الصدر والمسارات القانونية وسبل التعاون التي يمكن أن تساعد في حل العراقيل الموجودة، مشددين على أهمية ومكانة الإمام موسى الصدر، وقد سلّم الوفد إلى السيد بوغدانوف بعض المستندات الخاصة بملف القضية.