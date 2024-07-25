وفد عائلة الإمام الصدر التقى بوغدانوف في موسكو وسلّمه مستندات خاصة بملف القضية

وناقش المجتمعون ملف قضية الامام موسى الصدر والمسارات القانونية وسبل التعاون التي يمكن أن تساعد في حل العراقيل الموجودة، مشددين على أهمية ومكانة الإمام موسى الصدر، وقد سلّم الوفد إلى السيد بوغدانوف بعض المستندات الخاصة بملف القضية.