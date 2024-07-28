وزير الخارجية اللبناني: أي حرب علينا ستتحول إلى حرب إقليمية

وذكر بو حبيب أن "الحرب ستكون مدمرة للجميع، وليس فقط للبنان كما يعتقد البعض. إسرائيل تدعي البطولة، لكن كل الدول تُقهر، لذلك من الأفضل ضبط النفس".

وأضاف الوزير اللبناني: "يجب تشكيل لجنة دولية للتحقيق في مصدر الهجوم على مجدل شمس في الجولان المحتل، ويمكن التعاون مع اليونيفيل (قوات حفظ السلام الدولية على الحدود)".

كما تابع: "نجري اتصالات واسعة لمنع التصعيد، وحكومة لبنان تدعو دائما إلى ضبط النفس".

وأوضح بو حبيب أن "أي حرب على لبنان ستتحول لحرب إقليمية وإسرائيل ستتعرض لخسائر. يكفينا خرابا في لبنان وغزة طبعا"، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع حزب الله "وهو ينفي مسؤوليته عن الهجوم".

ويأتي حديث بو حبيب في ظل تصاعد التوتر في أعقاب حادثة مساء السبت، أسفرت عن إستشهاد 12 شخصا في مجدل شمس بالجولان المحتل.