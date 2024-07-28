اتصالات ديبلوماسية وسياسية لميقاتي وتشديد على ضرورة التوصل الى وقف شامل لاطلاق النار



أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة إتصالات ديبلوماسية وسياسية، في اطار متابعة الاوضاع الطارئة المستجدة والتهديدات الاسرائيلية المتكررة ضد لبنان.

وشدد رئيس الحكومة خلال الاتصالات على أن الحل يبقى في التوصل الى وقف شامل لاطلاق النار والتطبيق الكامل للقرار الدولي الرقم 1701، للتخلص من دورة العنف التي لا جدوى منها وعدم الانجرار الى التصعيد الذي يزيد الاوضاع تعقيدا ويؤدي الى ما لا تحمد عقباه ".

كما جدد رئيس الحكومة خلال هذه الاتصالات التشديد على موقف الحكومة بالامس بإدانة كل أشكال العنف ضد المدنيين ، وأن وقف طلاق النار بشكل مستدام على كل الجبهات هو الحل الوحيد الممكن لمنع حدوث مزيد من الخسائر البشرية، ولتجنب المزيد من تفاقم الاوضاع ميدانيا".

وشدد على"أن الموقف اللبناني يلقى تفهما لدى جميع اصدقاء لبنان، وأن الاتصالات مستمرة في أكثر من اتجاه دولي واوروبي وعربي لحماية لبنان ودرء الاخطار عنه".

وقد اطلع رئيس الحكومة من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب على حصيلة الاتصالات الجارية في هذا السياق ايضا.

كما اجرى سلسلة اتصالات مع الوزراء المعنيين في اطار المتابعة الدورية لشؤون وزاراتهم .