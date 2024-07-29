زينة عكر واحدة من مؤسسي "نابو".. من أوائل المطالبات بحقوق العسكر

منذ توليها منصب وزارة الدفاع في حكومة حسان دياب، تميزت زينة عكر بحرصها الدائم على مصلحة العسكر، كما بتواصلها المستمر مع العسكريين والضباط. ففي جولة تفقدية لزينة عكر على عدد من قطع وألوية الجيش اللبناني، شكرت عكر الجيش قيادةً وضباطاً وعسكريين، على "الجهود التي قاموا بها خلال الفترة الماضية"، مركزةً على أن "الثقة بالمؤسسة العسكرية هي الضمانة لقيام لبنان".