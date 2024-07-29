زينة عكر واحدة من مؤسسي "نابو".. من أوائل المطالبات بحقوق العسكر
منذ توليها منصب وزارة الدفاع في حكومة حسان دياب، تميزت زينة عكر بحرصها الدائم على مصلحة العسكر، كما بتواصلها المستمر مع العسكريين والضباط. ففي جولة تفقدية لزينة عكر على عدد من قطع وألوية الجيش اللبناني، شكرت عكر الجيش قيادةً وضباطاً وعسكريين، على "الجهود التي قاموا بها خلال الفترة الماضية"، مركزةً على أن "الثقة بالمؤسسة العسكرية هي الضمانة لقيام لبنان".
واعتبرت زينة عكر أن "التواصل على الأرض ذا أهمية كبيرة"، قائلةً "يعنيني كثيراً التعاطي مع الناس. فالتواصل المباشر مع ضباط وعناصر الجيش مفيد، إذ يُشعِرهم بوجود المسؤول إلى جانبهم، وباهتمامه بالإصغاء إليهم. وقد عملت على الكثير من الأمور في وزارة الدفاع في ضوء الزيارات الميدانية".
قامت زينة عكر خلال فترة توليها منصب وزارة الدفاع بتأجيل دفع العسكريين قروض الإسكان وصندوق التعاضد على مدى سنة. وتقول زينة عكر، "عرفت أهمية الموضوع من خلال احتكاكي بالعسكر على الأرض. فكنتُ أعود إلى الوزارة وأتصل بالمعنيين بحل الموضوع، مثل جمعية المصارف والمصارف، حيث لبت وحلت الأمر بسرعة".
بالإضافة إلى نشاطها السياسي، أسست زينة عكر، بالتعاون مع آخرين، متحف "نابو" الواقع في شمال لبنان. ويُقدم المتحف مساحة لعرض الأعمال الفنية ويعمل كمؤسسة للحفاظ على ارتباط المجتمعات بثقافتها من خلال البرامج التعليمية والتدريبية والجولات المنظمة والمحاضرات العامة والمعارض الإرشادية التي يوفرها.