عاجل
القناة 13 الإسرائيلية: مستشارة الحكومة القانونية أبلغت نتنياهو بأن حربا بلبنان تتطلب عقد المجلس الوزاري المصغر
القناة 13 الإسرائيلية: مستشارة الحكومة القانونية أبلغت نتنياهو بأن حربا بلبنان تتطلب عقد المجلس الوزاري المصغر
معلومات الجديد: شهيدة و10 جرحى إثنان منهما بحالة حرجة إثر الغارة الاسرائيلية على حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية
معلومات الجديد: شهيدة و10 جرحى إثنان منهما بحالة حرجة إثر الغارة الاسرائيلية على حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
29 o
AlJadeedTv
البقاع
28 o
AlJadeedTv
الجنوب
30 o
AlJadeedTv
الشمال
31 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
28 o
AlJadeedTv
كسروان
30 o
AlJadeedTv
متن
30 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

بري: ضمانة لبنان هي الوحدة ثم الوحدة ثم الوحدة بين مواطنيه

2024-07-30 | 07:33
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بري: ضمانة لبنان هي الوحدة ثم الوحدة ثم الوحدة بين مواطنيه
بري: ضمانة لبنان هي الوحدة ثم الوحدة ثم الوحدة بين مواطنيه

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال استقباله في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وفدا من الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم برئاسة الرئيس العالمي للجامعة عباس فواز ورئيس مكتب ساحل العاج في الجامعة حيدر سلمان وأعضاء الهيئة الإدارية الجديدة للمكتب وفعاليات من الجالية اللبنانية في ساحل العاج، بأن لبنان الدور والرسالة لبنان ومن خلال مغتربيه، هو إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس، هو يحتاج في الداخل كما في بلاد الإغتراب الى تعزيز ثقافة الإعتدال التي تستلزم من روادها والمؤمنين بها المزيد من الشجاعة على التمسك بها في مواجهة التطرف الذي بدأ يغزو العالم على نحو مقيت وخطير ومسيء وأحد وجوهه البشعة ما حصل مؤخراً في حفل إفتتاح اولمبياد باريس، ما حصل في ذلك المشهد لا يمثل إهانة للمسيحيين فحسب هو أيضاً إساءة للمسيحية والإسلام على حد سواء، وأكبر دليل على ذلك أن هناك فصلاً كاملاً تدلل عليها الآيات الاخيرة من سورة المائدة في القرآن الكريم.


وأضاف الرئيس بري بأن "شهادتي أمام المغتربين مجروحة، وعليه أؤكد أن الإغتراب اللبناني بما يمثل من غنى ثقافي وروحي وتراثي وإنساني وديمغرافي، هذا الاغتراب ليس هو لبنان الثاني، إنما هو الوطن كل الوطن وخاصة الإغتراب في ساحل العاج والقارة السمراء فهو حجر الزاوية الذي يحمي لبنان وهو الذي ساهم ويساهم في التأسيس لقيامته".

وتابع الرئيس بري: أمام المغتربين ومن خلالكم اؤكد أننا لن نقبل بأي إصلاح مالي ومصرفي إذا ما لم يشتمل على ضمان إعادة ودائع اللبنانيين كاملة دون أي مس بها عاجلاَ أم اجلاً وضمناً وأولاً وآخراً ودائع المغتربين .

وحول الوضع الراهن على خلفية ما يحصل في المنطقة على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة، قال الرئيس بري:

إن ما يحصل يهدد المنطقه بأسرها لكن بالرغم من خطورته، نحن لسنا خائفين على لبنان وعلى مستقبله فضمانة لبنان هي الوحدة ثم الوحدة ثم الوحدة بين مواطنيه في الداخل وفي الإغتراب وأيضاً من خلال التمسك بعناوين قوة لبنان وبحقوقه المشروعة في الدفاع عن أرضه وعن سيادته وثرواته بكل الوسائل المتاحة التي نصت عليها القوانين والشرائع الدولية.

وأشار رئيس المجلس إلى أن ما يحصل في غزة يندى له جبين الإنسانية وما يتعرض له لبنان هو صدى لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من بوابة غزة.

وقال الرئيس بري: ومن خلالكم أيضاً اؤكد بأن لبنان التزم وملتزم بالقرار 1701 منذ لحظة صدوره وإسرائيل سجلت رقماً قياسيا بخرق هذا القرار بأكثر من 33,000 خرق، فالمدخل الأساس للإستقرار وتجنيب المنطقة إندلاع صراع لن يسلم منه أحد ، يكون بالضغط على المستوى السياسي الإسرائيلي لوقف عدوانه المتواصل على غزة وعلى لبنان منذ ما يزيد عن عن تسعة أشهر.

بدوره الرئيس العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم عباس فواز تحدث بعد اللقاء:

قمنا بزيارة دولة الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني لإطلاعه على نشاطات الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم بشكل عام وبشكل خاص التطور الايجابي الذي حصل في الجالية في أبيدجان لإعادة بناء هيكيلية الجامعة وإنتخاب هيئة إدارية جديدة بهذا الصدد، نحن ومن هذا المنبر نوجه الشكر لدولة الرئيس نبيه بري على رعايته الدائمة للاغتراب اللبناني والتوجيهات الدائمة بالحفاظ على وحدة الاغتراب اللبناني وعدم دس السياسة داخل الاغتراب.

واضاف: وبما اننا نمثل جمعية جامعة لبنانية ثقافية في العالم ومؤسسة غير سياسية وغير دينية وغير طائفية ولا نتعاطى السياسة دائماً نحن نلتزم بهذا المبدأ ونوجه رعايانا وأعضائنا في كل انحاء العالم للحفاظ على هذا المبدأ أن لا ندخل السياسة في نشاطاتنا الاغترابية، اننا نثني على جهود الاخوة في ساحل العاج كما اثني على جهود اللجنة التي عملت من اجل رعاية هذا الاستحقاق برئاسة الاخ محمد قعفراني والاعضاء جميعا واحب ان اثني ايضا على كل الفعاليات اللبنانية في ابيدجان والتي شاركت بهذا الاستحقاق الذي كان مستحقا منذ زمن طويل واشكر كل الفعاليات اللبنانية التي شاركت وعملت على إنجاز هذا الاستحقاق.

وتابع: الكوت ديفوار دولة راعية للوجود اللبناني ودولة صديقة دولة محبة للبنانيين ومنفتحة وعندها اقتصاد حر وعندها باب اقتصادي منفتح على الجميع ونحن نطمئن الجميع ان علاقاتنا بالشعب وحكومة ورئيس دولة الكوت ديفوار وهي علاقات جيدة وأخوية ونعمل تحت سقف القانون هناك، وقانون الكوت ديفوار يطبق على كل أعضاء الجالية اللبنانية هناك والجالية فعالة ليست فقط في النشاط الإقتصادي والصناعي والتجاري وإنما هي فعالة أيضاً في إنماء الحركة الإجتماعية والإنمائية والتربوية لأهلنا وأصدقائنا في الكوت ديفوار.

وختم فواز: أشكر الهيئة وأشكر اللجنة والجمعيات والفعاليات جميعا واشكر رئيس اللجنة واعضائها على هذا الانجاز التاريخي في ابيدجان.

كما تحدث رئيس مكتب الجامعة في أبيدجان حيدر سلمان: طبعا نشكر دولة الرئيس على إستقباله وعلى اهتمامه بموضوع الاغتراب وهو لم يكن يوما بعيداً عنه وعلى الدعم والزخم الذي يعطيه دائما لللاغتراب ونحن ان شاء الله في ابيدجان سوف نعمل طبعا على توطيد العلاقات مع لبنان وبين اللبنانيين في الاغتراب وعلى تحسين وتوطيد علاقاتنا في الكوت ديفوار بشعبها بدولتها ورئيسها السيد حسن واتارا، واكيد هذا الموضوع مهم جدا للاغتراب لانه منذ مدة طويلة لم يكن هناك مكتب للجامعة ولكن الحمدلله كل شيء على ما يرام الان باجماع كل الفعاليات وان شاء الله نستطيع ان نعمل سويا لتحسين وضعنا في الاغتراب ومساعدة لبنان.

واضاف: هذا طبعا حصل بمساعدة الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم التي يرأسها السيد عباس فواز وباللجنة التي اشرفت على الانتخابات مع الحج محمد قعفراني والجمعيات والفعاليات اللبنانية والسفارة اللبنانية وجمعية البر والتعاون التي ساعدت مشكورة في الذي حصل والتي وافقت وباجماعنا جميعا ان يكون مكتب الكوت ديفوار بحتا ذو حس وطني ولا اعتبارات ثانية، حتى نستطيع ان شاء الله ان نحسن وضعنا وان نشجع الانماء في الكوت ديفوار ولبنان في كل المجالات كما قال الرئيس ليس فقط في الاقتصاد بل ايضا بالتربية والثقافية والإعلام وكل المجالات الثانية لتحسين سمعة لبنان واعادة الثقة بين اللبنانيين والاغتراب.

كما تابع الرئيس بري المستجدات السياسية وتطورات الاوضاع لاسيما الميدانية منها وشؤونا تشريعية خلال لقائه نائب رئيس مجلس النواب الياس ابو صعب الذي قال بعد اللقاء: طبعا كان النقاش مع دولة الرئيس بالظروف التي يمر بها البلد والوضع الدقيق والخطير الذي نمر به، وتطرق النقاش الى الأزمة القائمة حاليا خاصة في الجنوب ومع العدو الاسرائيلي وآخر ما سمعت وأهم ما سمعت من دولة الرئيس انه رغم كل هذه الظروف التي نمر بها ورغم دقة المرحلة عنده حرص شديد على إيجاد حل باسرع وقت لإنتخاب رئيس للجمهورية وسيكون هناك جهد وعمل في هذا الإتجاه وشكرا".

وبعد الظهر، استقبل رئيس المجلس الوزير السابق غازي العريضي حيث جرى عرض للمستجدات وتطورات الاوضاع السياسية والميدانية.
 
بري: ضمانة لبنان هي الوحدة ثم الوحدة ثم الوحدة بين مواطنيه

محليات

نبيه بري

لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مراسل الجديد: اطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه كريات شمونة ومحيطها واعلام العدو يتحدث عن سقوط اصابات في هجوشيريم
كيف تبدو الحركة في مطار بيروت؟.. مراسلة الجديد تواكب الأجواء

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024