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هيئة البث الإسرائيلية: القرار بشأن هدف هجوم الضاحية الجنوبية اتخذ يوم الأحد الماضي مع عودة نتيناهو من واشنطن
هيئة البث الإسرائيلية: القرار بشأن هدف هجوم الضاحية الجنوبية اتخذ يوم الأحد الماضي مع عودة نتيناهو من واشنطن
القناة 13 الإسرائيلية: مستشارة الحكومة القانونية أبلغت نتنياهو بأن حربا بلبنان تتطلب عقد المجلس الوزاري المصغر
القناة 13 الإسرائيلية: مستشارة الحكومة القانونية أبلغت نتنياهو بأن حربا بلبنان تتطلب عقد المجلس الوزاري المصغر
معلومات الجديد: شهيدة و10 جرحى إثنان منهما بحالة حرجة إثر الغارة الاسرائيلية على حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية
معلومات الجديد: شهيدة و10 جرحى إثنان منهما بحالة حرجة إثر الغارة الاسرائيلية على حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية
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هنا بيروت - بيار بولس الجميل - الحلقة الكاملة
2024-07-30 | 09:57
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هنا بيروت - بيار بولس الجميل - الحلقة الكاملة
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