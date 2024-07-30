هنا بيروت - بيار بولس الجميل - الحلقة الكاملة

رئيس جهاز الإعلام والتواصل في القوات اللبنانية شارل جبور لـ هنا بيروت: لا يمكن الكلام عن خلاف أو تحالف بين معراب والمختارة بل نتحدث عن علاقة نختلف خلالها أو نتفق على أمور معينة والتباينات أمر طبيعي