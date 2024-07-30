الشيخ سامي أبي المنى للجديد : لا يمكننا ان نخرج من ثوبنا العربي الاسلامي فهذا هو تاريخنا وارثنا ولا يمكن ان ننسى هذا التاريخ واسرائيل لها مخططاتها