الحزب يعلن في بيان تفاصيل تشييع الشهيد فؤاد علي شكر

بسم الله الرحمن الرحيم

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى‏ نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِيلاً

صدق الله العلي العظيم

يشيع حزب الله الشهيد القائد الجهادي الكبيرالسيد فؤاد علي شكر "السيد محسن" إنطلاقاً من مجمع سيد الشهداء (ع) حيث يتقبل حزب الله وذوو الشهيد التعازي والتبريكات من الساعة الثالثة حتى الرابعة والنصف من يوم الخميس ١ آب ٢٠٢٤ وبعدها تقام مراسم التكريم والوداع وتختتم قبل انطلاق التشييع بكلمة للأمين العام سماحة السيد حسن نصرالله (دام حفظه)

كما تقبل التعازي في مجمع الامام المجتبى (ع) من الساعة العاشرة والنصف صباحاً ولغاية الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً