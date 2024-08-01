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محليات

" قد يتدهور الوضع الأمني بسرعة".. الخارجية الأسترالية حثت مواطنيها في لبنان على المغادرة

2024-08-01 | 01:36
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&quot; قد يتدهور الوضع الأمني بسرعة&quot;.. الخارجية الأسترالية حثت مواطنيها في لبنان على المغادرة
" قد يتدهور الوضع الأمني بسرعة".. الخارجية الأسترالية حثت مواطنيها في لبنان على المغادرة

أشارت وزيرة الخارجيّة الأستراليّة بيني وونغ (Penny Wong)، إلى أنّ "رسالتي إلى المواطنين والمقيمين الأستراليّين المتواجدين في ​لبنان​: حان الوقت للمغادرة. إن كنتم في أستراليا وتفكّرون في السّفر إلى لبنان، لا تفعلوا".

 

وأكّدت في مقطع فيديو، أنّ "هناك خطرًا حقيقيًّا بأن تشهد المنطقة تصعيدًا خطيرًا للصّراع. قد يتدهور الوضع الأمني بسرعة في مهلة قصيرة أو بدون إنذار مسبق"، لافتةً إلى أنّ "بعض الرّحلات التّجاريّة ما زالت تعمل". وتوجّهت إلى المواطنين والمقيمين الأستراليّين المتواجدين في لبنان، بالقول: "إن كنتم تستطيعون المغادرة، يجب أن تفعلوا".

وركّزت وونغ على أنّه "إذا ساءت الأوضاع، قد يقفل مطار بيروت بالكامل. وإذا حصل ذلك، قد لا تكون الحكومة قادرة على المساعدة في إجلاء الأستراليّين الّذين ما زالوا في لبنان، وقد تعجزون عن مغادرة لبنان لفترة زمنيّة طويلة"، موضحةً "أنّني أعرف أنّ الأستراليّين، وبصورة خاصّة الجالية الأستراليّة- اللّبنانيّة، قلقون، ونحن نشاطركم مخاوفكم".

وأعلنت "أنّنا نعمل مع شركائنا في المنطقة على الدّفع في اتجاه ضبط النّفس وخفض التّصعيد، ولكن الوقت الآن لا يمسح للأستراليّين في المنطقة بأن ينتظروا ليروا ما سيحدث. حان وقت الرّحيل الآن".

" قد يتدهور الوضع الأمني بسرعة".. الخارجية الأسترالية حثت مواطنيها في لبنان على المغادرة

محليات

وزيرة الخارجيّة الأستراليّة

بيني وونغ

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على خلفية عدوان الضاحية.. لبنان تقدّم بشكوى إلى مجلس الامن
08:37

على خلفية عدوان الضاحية.. لبنان تقدّم بشكوى إلى مجلس الامن

بناء على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب، وجهت بعثة لبنان الدائمة في نيويورك اليوم شكوى إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن عدوان إسرائيل الأخير على ضاحية بيروت الجنوبية.

08:37

على خلفية عدوان الضاحية.. لبنان تقدّم بشكوى إلى مجلس الامن

بناء على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب، وجهت بعثة لبنان الدائمة في نيويورك اليوم شكوى إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن عدوان إسرائيل الأخير على ضاحية بيروت الجنوبية.

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