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محليات

أبو الحسن: بعد المشهدية المقززة في الكونغرس.. ما يحصل لم يعد مفاجئاً

2024-08-01 | 07:34
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أبو الحسن: بعد المشهدية المقززة في الكونغرس.. ما يحصل لم يعد مفاجئاً
أبو الحسن: بعد المشهدية المقززة في الكونغرس.. ما يحصل لم يعد مفاجئاً

اعتبر أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن أن "ما يجري ليس مفاجئاً بعد المشهدية المقززة والمستفزة التي حصلت في الكونغرس الأميركي عندما حضر مجرم سفاح إلى دولة تدعي أنها تدافع عن حقوق الإنسان وتم التصفيق له وكأنهم وجهوا له رسالة مفادها "استمر في حربك".

وأشار أبو الحسن في إطلالة له ضمن برنامج الحدث: "كان هناك محاولة لإحداث فتنة شيعية_درزية سرعة تحرك وليد جنبلاط والحزب التقدمي خلق وعياً قابله موقفاً مميزاً من أهلنا في الجولان".

وعن موقف رئيس الحزب الإشتراكي السابق وليد جنبلاط، قال أبو الحسن: "وليد جنبلاط شجاع بالمواجهة والتسوية ولا يهاب شيئاً وموقفه هو الأصح" لافتاً إلى أن "عنوان المواجهة اليوم فلسطين أما ثنائي المواجهة لبنان وفلسطين وإعادة الوصل مع النظام السوري هو أمر غير مطروح".

وعن الوضع الحالي أكد أبو الحسن "أننا نعيش في حالة حرب ولا زلنا نقول لا بد من وقف إطلاق نار في غزة والجنوب والبحث جدياً بالعودة لإتفاق هدنة".

كما لفت إلى أن "المطلوب منا أن نقف كلبنانيين صفاً واحداً وأن ندعم الحكومة ونترك حساباتنا الضيقة وألا نخطىء العنوان والهوية في مسار المواجهة"

أبو الحسن: بعد المشهدية المقززة في الكونغرس.. ما يحصل لم يعد مفاجئاً

محليات

هادي أبو الحسن

لبنان

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على خلفية عدوان الضاحية.. لبنان تقدّم بشكوى إلى مجلس الامن
08:37

على خلفية عدوان الضاحية.. لبنان تقدّم بشكوى إلى مجلس الامن

بناء على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب، وجهت بعثة لبنان الدائمة في نيويورك اليوم شكوى إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن عدوان إسرائيل الأخير على ضاحية بيروت الجنوبية.

08:37

على خلفية عدوان الضاحية.. لبنان تقدّم بشكوى إلى مجلس الامن

بناء على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب، وجهت بعثة لبنان الدائمة في نيويورك اليوم شكوى إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن عدوان إسرائيل الأخير على ضاحية بيروت الجنوبية.

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