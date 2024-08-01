نصر الله: الجديد لدى محور المقاومة أنه يقاتل بغضب ولكن بحكمة وشجاعة

رفيق نصرالله لـ الجديد: أدعو المقاومة الى تحرير مزارع شبعا ورفع العلم اللبناني وعلم المقاومة وهذا الأمر سيثُبّت الشرعية وحينها لن يستطيع أي أحد أن يستنكر هذا العمل