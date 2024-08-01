بالفيديو - إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان باتجاه الجليل الغربي

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
بعد اتخاذ القرار بفصل النائب الآن عون من التيار الوطني الحر قالت مصادر معارضة من داخل التيار للجديد : "عنوان الاتهامات المساقة من باسيل الى عون لا تعدو كونها أكاذيب سخيفة لتغطية خوفه وإرباكه الناتج عن عدم صحة ما يقوم به وهو يعلم ذلك تماماً. "
مصادر معارضة من داخل التيار للجديد: من أعطى وأفنى عمره في التيار نضالاً وتضحية بشهادة كل الناشطين والناس الطيبين قبل النيابة ومعها لا تعلّق عليه أوساخ يرميها من اعتاد على تسلّق المواقع من خلال المصاهرة