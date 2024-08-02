طيران الشرق الأوسط: رحلات 4 و5 آب تبقى على مواعيدها بإستثناء بعضها
أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية أن رحلاتها ليومي 4 و5 آب 2024 ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعض الرحلات التي تم تعديلها، وذلك لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج.
- الأحد 4 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة
صباح 5 آب 09:55 22:00 بيروت لندن ME204
صباح 5 آب 05:00 فجر5 آب 02:50 بيروت الدوحة ME435
صباح 5 آب 05:25 20:55 بيروت الدمام ME443
صباح 5 آب 06:10 فجر 5 آب02:15 بيروت دبي ME431
صباح 5 آب 05:40 21:15 بيروت الكويت ME403
صباح 5 آب 05:45 21:15 بيروت جدة ME369
صباح 5 آب 03:30 22:30 بيروت كوبنهاغن ME226
13:55 12:45 بيروت دبي ME427
12:15 11:20 بيروت اسطنبول ME266
12:55 11:55 بيروت الكويت ME405
*كل الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- الأحد 4 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة
20:20 18:20 كوبنهاغن بيروت ME225
08:40 07:30 دبي بيروت ME426
09:20 08:25 اسطنبول بيروت ME265
09:40 08:40 الكويت بيروت ME404
- الإثنين 5 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير مواعيد عودتها:
توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة
صباح 6 آب11:00 22:00 بيروت لندن ME204
صباح 6 آب 06:10 فجر6 آب 02:15 بيروت دبي ME431
صباح 6 آب 05:35 21:15 بيروت جدة ME369
صباح 6 آب 06:20 21:15 بيروت الكويت ME403
صباح 6 آب 05:00 19:00 بيروت الدوحة ME437
13:05 09:50 بيروت القاهرة ME305
13:25 11:25 بيروت كوبنهاغن ME226
*كل الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- الإثنين 5 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة
10:45 07:30 القاهرة بيروت ME304
09:20 07:20 كوبنهاغن بيروت ME225
ويسمح للركاب المحجوزين حصرًا على الرحلات المذكورة أعلاه بتغيير حجزهم مجانًا لمرة واحدة.