الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

النائب آلان عون خارج التيار الوطني الحرّ

2024-08-02 | 08:09
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
النائب آلان عون خارج التيار الوطني الحرّ
النائب آلان عون خارج التيار الوطني الحرّ


صدر عن اللجنة المركزية للاعلام والتواصل في التيار الوطني الحر البيان الآتي:

"بناءً على توصيتين صادرتين عن مجلس الحكماء في التيار برئاسة فخامة الرئيس العماد ميشال عون الأولى بتاريخ 18/4/2024، والثانية بتاريخ 13/5/2024، وقّع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قراراً بفصل النائب آلان عون من "التيار الوطني الحرّ". 
وعليه يعلن التيار الوطني الحر الآتي:
1 – إن قرار الفصل صدر بناءً على توصيتين من مجلس الحكماء، بعدما تخلّف النائب آلان عون عن المثول أمام مجلس الحكماء برئاسة الرئيس عون مرّات عدّة وأصرّ على موقفه ممتنعاً عن البحث في المخالفات الحزبية التي ارتكبها. 
2 - خالف النائب آلان عون النظام الداخلي للتيار مراتٍ عدّة كما خالف قرارات التيار وتوجيهاته، على المستويات السياسية والتنظيمية والإعلامية، مسقِطاً كل المحاولات لإقناعه بالتراجع عن ارتكاب المخالفات ومن بينها محاولة الرئيس المؤسّس فخامة الرئيس عون ورئيس التيار جبران باسيل وعدد كبير من الرفاق في التيار. 
3 - انتظر رئيس "التيار" فترة طويلة جداً قبل اتخاذ اي قرار على امل ان يتراجع النائب عون عن ارتكاب المخالفات ومنها عدم قبوله مراراً الاعلان عن التزامه قرار التيار في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 14/6/2023، ورفض حضور جلسات مجلس الحكماء، ورفض التقيّد بسياسات التيار وقراراته السياسية والتنظيمية والاعلامية، والامتناع عن حضوره اجتماعات الهيئة السياسية والمجلس السياسي، مما وضع رئيس التيار امام مسؤوليّاته وواجباته الحزبية فوقّع قرار الفصل احتراماً للنظام الداخلي والتعليمات التطبيقية وحفاظاً على وحدة التيار وهيبته. 
4 – إن احترام حرية الرأي المكرّسة في التيار وسلوكيّاته مقدّسة ولكنّها تقف عند حدود وحدة التيار والإلتزام الحزبي بقراراته ونظامه. 
5 - إن خسارة أي ناشط من التيار هي خسارة أليمة، خصوصاً إذا كان هذا الناشط نائباً منذ سنوات. ولكن الأهم هو الحفاظ على منعة التيار وحماية وحدته والقضاء على مخاطر التشرذم والفوضى فيه مهما بلغ الثمن.
تجدر الاشارة الى انه كان قد تم فصلُ النائب الياس بو صعب بتاريخ 6/3/2024 بناءً على توصية من مجلس الحكماء نفسه برئاسة فخامة الرئيس العماد ميشال عون بتاريخ 26/7/2023، بعد مخالفته احكام النظام الداخلي وعدم التزامه بقرارات التيار وتوجهاته السياسية والاعلامية والتنظيمية وبعد اقراره بتصويته المخالِف لقرار التيار في جلسة مجلس النواب في 14 حزيران 2023 لانتخاب رئيس الجمهورية، وبعد تمنّعه كذلك عن المثول امام مجلس الحكماء، وتمنّعه عن حضور اجتماعات الهيئة السياسية والمجلس السياسي لفترة زمنية طويلة، سابقة ولاحقة لمخالفاته، وبعد رفضه الالتزام بنظام التيار وقراراته وعدم اكتراثه لكل الفرص التي اعطيت له للتراجع عن المخالفات وكل المحاولات التي قام بها رئيس التيار وبعض الرفاق لثنيه عن أدائه، وقد دامت فترة الإنتظار واعطاء الفرص حوالي تسعة اشهر من دون اي نتيجة او تجاوب من قبله فصدر القرار بالفصل".
النائب آلان عون خارج التيار الوطني الحرّ

محليات

التيار الوطني الحر

آلان عون

العودة الى الأعلى
Aljadeed
حزب الله: إستهدفنا موقع المرج ‏بالأسلحة ‌‏الصاروخية وحققنا إصابة مباشرة
حزب الله: إستهدفنا موقع بياض بليدا بقذائف ‏‏المدفعية وحققنا إصابة مباشرة

اقرأ ايضا في محليات

مقدمة نشرة الأخبار المسائية من الجديد
Play
13:17
Play

مقدمة نشرة الأخبار المسائية من الجديد

مقدمة نشرة الأخبار المسائية لقناة الجديد | 8-2-2024

بلاد لا يتركها الله.. يرفعها الى عتبات مقدسة وهي الواقعة على حدود النار يهديها طوباويا إهدنيا على طريق القداسة وهي التي عانت عجز الرئاسة اسطفان الدويهي الناسك الذي طاردته أبالسة الجبال.. يعود اليوم طوباويا مكرما خارجا من تاريخ كتبه بنفسه.. فعلق فيه الصخر وحبس الماء وأجرى محاكاة مع العجائب كان أبا للتاريخ الماروني فصار بعد ثلاثمئة عام رمزا جديدا لموارنة ينتظرون العجيبة قبل ان يتفقوا على اسم من بينهم قديسا لبعبدا وجلهم يدعي الطوباوية السياسية وتكاد ذخائره ترسل الى حاضرة الفاتيكان لدرس عجائبها وأول المرسلين: جبران باسيل، راهب التيار الوطني الذي حمل صخرة الآن عون وعلقها في الهواء الحر...

13:17

مقدمة نشرة الأخبار المسائية من الجديد

مقدمة نشرة الأخبار المسائية لقناة الجديد | 8-2-2024

بلاد لا يتركها الله.. يرفعها الى عتبات مقدسة وهي الواقعة على حدود النار يهديها طوباويا إهدنيا على طريق القداسة وهي التي عانت عجز الرئاسة اسطفان الدويهي الناسك الذي طاردته أبالسة الجبال.. يعود اليوم طوباويا مكرما خارجا من تاريخ كتبه بنفسه.. فعلق فيه الصخر وحبس الماء وأجرى محاكاة مع العجائب كان أبا للتاريخ الماروني فصار بعد ثلاثمئة عام رمزا جديدا لموارنة ينتظرون العجيبة قبل ان يتفقوا على اسم من بينهم قديسا لبعبدا وجلهم يدعي الطوباوية السياسية وتكاد ذخائره ترسل الى حاضرة الفاتيكان لدرس عجائبها وأول المرسلين: جبران باسيل، راهب التيار الوطني الذي حمل صخرة الآن عون وعلقها في الهواء الحر...

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024