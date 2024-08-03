#إيناس_هنية لـ #الجديد: "أبو العبد إنسان رائع" وهذا ما قاله لي في آخر مكالمة هاتفية @Halima_Tabiaa pic.twitter.com/BGXznTJBTk
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) August 3, 2024
#إيناس_هنية لـ #الجديد: "أبو العبد إنسان رائع" وهذا ما قاله لي في آخر مكالمة هاتفية @Halima_Tabiaa pic.twitter.com/BGXznTJBTk
إيناس هنية عن إسماعيل: "إنسان رائع" وهذا ما قاله لي في آخر مكالمة هاتفية
صدر عن حزب الله البيان التالي:
ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس الشكر لإعلان قداسة البطريرك اسطفان الدويهي، والذي اقيم في مدرج اهدنيات، بمشاركة عدد من المطارنة، الرؤساء العامين ولفيف من الكهنة، في حضور حشد من الشخصيات الرسمية والسياسية والدبلوماسية والروحية، إلى وجوه اغترابية حضرت خصيصاً للمشاركة في المناسبة، بالإضافة إلى حشد كبير من المؤمنين.