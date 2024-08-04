الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

"الكتائب" لمناسبة 4 آب: العدالة آتية

2024-08-04 | 02:45
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;الكتائب&quot; لمناسبة 4 آب: العدالة آتية
"الكتائب" لمناسبة 4 آب: العدالة آتية

صدر عن حزب الكتائب اللبنانية البيان التالي:

"أربع سنوات على تفجير مرفأ بيروت والعدالة معطلة والمحاسبة مفقودة.
إنها القضية الوطنية التي لا تنسى على الرغم من الترهيب والتهويل ومداعاة دولة غائبة مخطوفة وعدالة عاجزة ومكبلة بالردود.
واجب كل لبناني ووطني أن تبقى هذه القضية حية في الضمير والقلوب والوجدان مهما حاولت قوى الأمر الواقع، ليس العسكرية فحسب بل السياسية والقضائية طمسها وإسكات الأصوات المطالبة بوصولها إلى خواتيمها العادلة والمحقة وإلى ترسيخ مبدأ معاقبة المجرم مهما طال الزمن احترامًا لدماء الشهداء وآلام أهاليهم ولصورة بيروت المدمرة والوطن المجروح.
لا ننسى "نازو" الأمين العام الذي سقط في بيت الكتائب المركزي ولا ننسى رفاقنا جو عقيقي، جو اندون، طوني برمكي ورندى الياس رزق الله الذين انضموا إلى قافلة كبيرة من الشهداء وهم يستحقون العدالة وينتظرون منا إعلاء الصوت لإحقاق الحق.
إن الشهداء الذين سقطوا وعددهم فاق المائتين أمانة في أعناقنا لن نتخلى عنهم ولن نسمح بأن تذهب دماؤهم هباء، فالعدالة آتية لا محالة وسنكون عليها شهودًا".
"الكتائب" لمناسبة 4 آب: العدالة آتية

محليات

الكتائب اللبنانية

مرفأ بيروت

العودة الى الأعلى
Aljadeed
إرتفاع عدد شهداء غارة دير سريان
حزب الله: إستهدفنا التجهيزات التجسسية ‏في موقع راميا بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرها

اقرأ ايضا في محليات

سليمان فرنجيّة: 4 سنوات والجرح لا يزال نازفاً
03:24

سليمان فرنجيّة: 4 سنوات والجرح لا يزال نازفاً

كتب رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجيّة عبر حسابه على "إكس":

03:24

سليمان فرنجيّة: 4 سنوات والجرح لا يزال نازفاً

كتب رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجيّة عبر حسابه على "إكس":

الحريري: 4 سنوات على جريمة المرفأ وما زال البحث جارياً عن الحقيقة
03:17

الحريري: 4 سنوات على جريمة المرفأ وما زال البحث جارياً عن الحقيقة

كتب الرئيس سعد الحريري، لمناسبة ذكرى الرابع من آب، على منصة "أكس":

03:17

الحريري: 4 سنوات على جريمة المرفأ وما زال البحث جارياً عن الحقيقة

كتب الرئيس سعد الحريري، لمناسبة ذكرى الرابع من آب، على منصة "أكس":

فرنسا تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان "فور الإمكان"
03:13

فرنسا تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان "فور الإمكان"

دعت فرنسا الأحد رعاياها إلى مغادرة لبنان "فور الإمكان" في ظل المخاوف من اشتعال الوضع في المنطقة.

03:13

فرنسا تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان "فور الإمكان"

دعت فرنسا الأحد رعاياها إلى مغادرة لبنان "فور الإمكان" في ظل المخاوف من اشتعال الوضع في المنطقة.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024