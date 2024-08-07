نضال السبع: طهران أخبرت بأنها مستعدة لعدم الرد بهذه الحالة!

نائب رئيس المكتب السياسي في الجماعة الاسلامية بسام حمود لـ #هنا_بيروت: ما أدلت به النائبة غادة ايوب يحتاج إلى إعتذار وليس مجرد توضيح لأن الموضوع بقي على غموضه وحرصاً على عدم إنجرار الشباب إلى الشارع