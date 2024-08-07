رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط والنائب تيمور جنبلاط يقدمان التعازي بهنية على رأس وفد من كتلة اللقاء الديمقراطي في جامع محمد الأمين وسط بيروت

رأى نقيب مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية مارون الحلو، أن "تسارع الأحداث الأمنية في الأسابيع الماضية على صعيد المنطقة العربية وتحديداً الجنوب اللبناني، جعل أهالي المناطق اللبنانية المُعرضة لخطر الإعتداءات الإسرائيلي تعيش حالة خوف ورعب من إمكانية حصول تداعيات لهذه الأحداث، خصوصاً مع إحتمال إندلاع حرب مدّمرة على غرار ما حصل في صيف العام 2006؛ وهذا الوضع المؤلم دفعهم الى النزوح نحو مناطق بعيدة عن رقعة العمليات الحربية، لكن هذا النزوح جعلنا نسمع صرختهم بسبب الإنتقال الإضطراري وفرض المالكين أسعاراً مرتفعة لإيجارات الشقق على الرغم من الظروف الصعبة والإستثنائية التي يعيشها لبنان واللبنانيين على الصعيد المعيشي والإقتصادي والأمني..".
تعليقًا على مواقف الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، قال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل لسكاي نيوز: "نحن نعتبر أن نصرالله يتكل على أن اسرائيل ستلتزم بقواعد الاشتباك وفي الوقت نفسه يقول إن نتنياهو أحمق ومجنون، ولا أفهم كيف يتكل على أن اسرائيل لن تتجاوز الخطوط الحمر وفي الوقت نفسه يعتبرهم مجانين، وإن كان يعتبرهم كذلك فيجب أن يعرف أن احتمال ان يكون هناك ردة فعل إسرائيلية وجر الدمار الى لبنان وارد جدًا وبالتالي نحن نعتبر ان الحسابات غير المحسوبة قد تكلّف لبنان غاليًا جدًا".
صدر عن حزب الله البيان التالي: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على الإعتداءات والاغتيالات التي نفّذها العدو الإسرائيلي في بلدتي ميفدون وجويا، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأربعاء 07-08-2024 مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم بعدة صليات من صواريخ الكاتيوشا