"التبدل الديموغرافي" بين جعجع ورئيس بلدية الحدت

"التبدل الديموغرافي" بين جعجع ورئيس بلدية الحدت

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، رئيس بلدية الحدت جورج عون، في حضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" بيار بو عاصي، مستشار رئيس "القوات" للشؤون الداخلية جوزيف ابو جودة ومنسق "القوات" في منطقة بعبدا جورج مزهر، وتم البحث في التطورات السياسية والأمنية في البلاد، كما وضع عون رئيس "القوات" في أجواء "اللقاء الاستثنائي والضروري" الذي كان يعتزم عقده في مبنى البلدية في 31 تموز الماضي، للبحث في موضوع "التبدل الديموغرافي في المنطقة"، والذي ألغاه بسبب التطورات الأمنية الأخيرة.