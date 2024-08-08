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محليات

شركة BMA Paints: كن أكثر فعاليةً وانضم إلينا في دبي في تشرين الثاني المقبل

2024-08-08 | 07:07
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شركة BMA Paints: كن أكثر فعاليةً وانضم إلينا في دبي في تشرين الثاني المقبل
شركة BMA Paints: كن أكثر فعاليةً وانضم إلينا في دبي في تشرين الثاني المقبل

حول شركة BMA Paints

تأسست شركة BMA Paints على يد السيد موريس حسون في عام 1980، وقد نمت من فكرة ابصرت النور في لبنان إلى شركة رائدة في صناعة الدهانات والطلاءات عالية الجودة. نقدم أكثر من 5000 منتج، وقد أكسبتنا ابتكاراتنا والتزامنا بالتميز، سمعة موثوقة. مهمتنا هي توفير منتجات عالية الجودة وحلول مستدامة، ممثلين لبنان بفخر في السوق العالمي، مع التركيز على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول الخليج والتوسع إلى أسواق جديدة.

موقعنا اليوم
عقدت  BMA Paints  سبع ورش عمل وندوات في جميع أنحاء لبنان خلال الأشهر الأربعة الماضية وذلك دعماً لعملاها تقنياً وفنياً.  بفضل ثقة عملائنا، بلغت طاقتنا الإنتاجية 3120 طنًا شهريًا بحيث ملتزمون بممارسات صديقة للبيئة ونحن في طور تنفيذ نظام إدارة بيئية فعالة ISO 14001:2015 مع .TÜV Rheinland
كما وضعنا خطة عمل لمعملنا الثاني  في لبنان الذي هو قيد التنفيذ في منطقة ذوق مصبح , حيث نطمح الى زيادة انتاجنا بنسبة %300 مع حلول أوائل عام 2026 
كما وصلت منتجاتنا إلى أكثر من 27 دولة حول العالم، وقد أتممنا بنجاح أكثر من 400 مشروع طلاء في لبنان، دعمًا للقطاعين العام والخاص، بما في ذلك التعاون مع البلديات والجيش اللبناني.
هذا العام، قمنا بتحديث شعارنا وأطلقنا شعارًا جديدًا "كن أكثر فعاليةً " الذي يعكس التزامنا بالتميز في جميع المجالات. يرمز هذا التغيير إلى تطورنا المستمر وتفانينا في وضع معايير أعلى في صناعة الدهانات.
انضموا إلينا في معرض Big 5 Global Expo
نحن متحمسون للإعلان عن مشاركتنا في معرض Big 5 Global Expo في مركز دبي التجاري العالمي من 26 إلى 29 تشرين الثاني ، بدعم من وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ندعو المهنيين والهواة في الصناعة لزيارة جناحنا واكتشاف أحدث ابتكاراتنا وحلولنا المستدامة في الدهانات والطلاءات. إنها فرصتكم لنتواصل ونستكشف معاً مستقبل صناعة الدهانات مع . BMA Paints 
 
شركة BMA Paints: كن أكثر فعاليةً وانضم إلينا في دبي في تشرين الثاني المقبل

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