بيان توضيحي من باسيل حول خبر سفره الى الخارج

اصدر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بياناً اشار فيه الى انه فيما يجري تداول خبر سفره "علم أنه توجه إلى الخارج في رحلة عمل لأقل من ٢٤ ساعة".

واشار البيان الى ان باسيل "كان زار امس بلدة بسكنتا حيث اقام المحامي وليد جوزيف الخوري مأدبة عشاء على شرفه حضرها عدد من الوزراء والنواب وقضاة ومحامون ورؤساء بلديات ومخاتير وشخصيات ناشطة في الشأن العام بمعظمها من منطقة جرد المتن الشمالي. وكانت له كلمة شدّد فيها على مفهوم التيار لمعنى لبنان والوجود الحر والمتنوع فيه.

‏كذلك اجتمع مع مجموعة كبيرة من المنتسبين إلى التيار الوطني الحر في بلدة بسكنتا وكانت له كلمة حول مفهوم الالتزام الحزبي والدور الوطني للتيار.

وغدًا يستأنف باسيل نشاطاته في لبنان بحسب برنامجه المعتاد."

وكان ناشطون تداولوا عبر منصة إكس خبراً يشير الى ان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل "غادر لبنان على متن طائرة خاصة متجهة إلى دالامان، وانه سيقيم على يخت فاخر على ساحل تركيا ."